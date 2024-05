Seit acht Spielen ist RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga unbesiegt. Am Freitagabend soll Nummer neun hinzukommen.

Leipzig - RB Leipzig will seine Ungeschlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen und hat ein neues Saisonziel definiert. Die viertplatzierten Sachsen wollen nach der sicheren Qualifikation für die Champions League noch Platz drei erobern. Zum VfB Stuttgart fehlen aktuell zwei Punkte. Mit einem Sieg am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN) kann Leipzig die Schwaben bereits überholen. Seit acht Spielen hat RB in der Bundesliga nicht mehr verloren, in Hoffenheim fehlen Eljif Elmas und Christopher Lenz.