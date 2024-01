Neujahrsbabys in Sachsens Geburtskliniken

Chemnitz/Dresden - Am ersten Tag des neuen Jahres haben sich mindestens zwei Babys in Sachsen ein besonderes Geburtsdatum gesichert. Ein Neujahrsbaby kam schon um 00.39 Uhr im Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein zur Welt. Der kleine Damian Tayler habe 2980 Gramm gewogen und sei 49 Zentimeter groß gewesen, teilte die Klinik am Montag mit. Genauso groß war auch das Dresdner Neujahrsbaby Tiana Jasmin. Das Mädchen kam nach Angaben des Universitätsklinikums um 03.55 Uhr zur Welt und wog 2770 Gramm.