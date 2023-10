Berlin - Organisationen und Kirchengemeinden in Neukölln haben dazu aufgerufen, den sozialen Frieden in dem Berliner Bezirk zu erhalten. „Durch Verständigung, durch ein Miteinander erhalten wir in Neukölln den sozialen Frieden“, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Zugleich wurden die Terror-Angriffe der Hamas auf Israel kritisiert: „Es gibt keinerlei Rechtfertigung für die brutale Ermordung und Entführung von Menschen.“ Auf Initiative von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hätten sich 28 Vereine und Initiativen der Neuköllner Communities angeschlossen, teilte das Bezirksamt Neukölln mit.

Zu den Erstunterzeichnern gehören demnach auch zahlreiche arabische Verbände. Bezirksbürgermeister Hikel wertete die Unterstützung als „starkes Signal der Neuköllner Zivilgesellschaft“. „Wir werden den Krieg nicht auf die Neuköllner Straßen bringen, sondern wir wollen - bei allen Unterschieden und Meinungsverschiedenheiten - miteinander in Frieden und Toleranz leben“, betonte er in einer Mitteilung.