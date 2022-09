Neumann warnt vor Ujah: Leitl steht vor erstem Derby

Hannover - Hannovers Innenverteidiger Phil Neumann hat vor dem Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig den erfahrenen Angreifer Anthony Ujah als Gefahr für die 96-Defensive ausgemacht. „Jede Mannschaft der 2. Liga hat zwei, drei Kicker dabei, die den Unterschied ausmachen können. Bei Braunschweig denke ich da zum Beispiel an Ujah. Das ist einer, auf den wir auf jeden Fall aufpassen sollten“, sagte der 25-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch unter anderem der „Bild“.



Zum ersten Mal bestreitet Neumann am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein Derby zwischen den beiden Teams. „Eigentlich ist es ein Drei-Punkte-Spiel wie jedes andere. Aber wir wissen, um was es geht. Das kann schon noch einen 'Extra-Push' geben.“ Er fügte hinzu: „Nach dem letzten Spiel haben mich viele Fans angeschrieben, dass sie heiß auf den Derby-Sieg sind.“

Hannovers Trainer Stefan Leitl steht ebenfalls vor seinem ersten Niedersachsen-Derby: „Da gibt es jetzt keine besondere Vorbereitung. Ich will auch keine Floskeln bemühen wie: 'Es ist ein Spiel wie jedes andere', weil es das eben nicht ist. Es ist nicht nur ein Derby, es ist das Derby hier in Niedersachsen.“



Den Saisonstart beurteilte Neumann nicht sehr positiv, doch er sieht die Entwicklung der Mannschaft: „Wir haben uns im Spiel gegen den Ball gesteigert, können auch die knappen Spiele jetzt für uns entscheiden.“