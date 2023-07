Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat die Termine für die Vorbereitung bekannt gegeben. Headcoach Predrag Krunic und sein Team starten am Wochenende 12./13. August in das Mannschaftstraining. Bis zum ersten Pflichtspiel am 23./24. September in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs sind neun Testspiele geplant. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

Die erste öffentliche Einheit absolviert der MBC am 18. August. Der traditionelle Auftakt beim Kooperationspartner BSW Sixers findet am 23. August in Sandersdorf statt. Es folgen Testspiele gegen die BG Göttingen (26. August) und die Bamberg Baskets (29. August).

Im Rahmen des am 2. September beginnenden Trainingslagers im slowenischen Zrece finden die Partien bei Cedevita Olimpija Ljubljana am 5. September, bei Krka Novo Mesto am 7. September und den Swans Gmunden am 10. September statt. Am 13. September ist das Derby gegen die NINERS Chemnitz in heimischer Halle anberaumt, bevor die Mannschaft am Wochenende vom 16./17. September erst bei Enea Zastal BC Zielona Gora und dann bei WKS Slask Wroclaw in Polen antritt.