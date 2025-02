Neun Thüringer Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr an der Messe Biofach für ökologisch hergestellte Lebensmittel in Nürnberg. (Symbolfoto)

Erfurt - Neun Thüringer Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr an der Messe Biofach für ökologisch hergestellte Lebensmittel in Nürnberg. Die Firmen stellen unter anderem Tiefkühlkost, Konserven und Kräuter her, wie das Thüringer Wirtschaftsministerium mitteilte. Die noch bis zum 14. Februar laufende Messe gilt laut Ministerium als Weltleitmesse für nachhaltige Lebensmittel.

Fünf der Betriebe aus Thüringen sind an einem Gemeinschaftsstand von Food Made in Germany, einer Initiative mittelständischer Unternehmer, präsent. Das Ministerium unterstützt den Messeauftritt mit gut 57.000 Euro.

Die Messe lockt rund 2.500 Aussteller und 35.000 Fachbesucher weltweit an. Zum globalen Fachpublikum zählen Produzenten, verarbeitende Betriebe aus der Bio-Branche, Handel sowie Vertreter von Wissenschaft, Politik und Verbänden.

Im Freistaat wirtschaften laut Ministerium derzeit 530 Betriebe nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Dies entspreche 15,1 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe und liege über dem Bundesdurchschnitt von 14,4 Prozent. Seit 2015 sei die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Höfe um 75 Prozent gestiegen.