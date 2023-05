Hildesheim - Ein neun Jahre alter Junge ist von einem Lastwagen in Hildesheim erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rangierte der 38-jährige Lkw-Fahrer am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug an einer Einmündung, als sich das Kind von hinten auf einem Fahrrad näherte.

Die rechten Hinterräder des Lastwagens erfassten den Jungen, der schwer an beiden Beinen verletzt wurde. Einsatzkräfte brachten das Kind ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.