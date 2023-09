Langenweißbach - Eine Neunjähriger ist im Landkreis Zwickau von einer 70-jährigen Autofahrerin angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Junge sei in Langenweißbach im Ortsteil Grünau in einer Rechtskurve plötzlich vor dem Auto auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die 70-jährige Fahrerin habe daraufhin den Zusammenstoß am Sonntagnachmittag nicht mehr verhindern können, hieß es weiter.