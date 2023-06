Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat bereits im ersten Training in Vorbereitung auf die neue Saison gezeigt, dass man in sich besonders der Defensive weiterentwickeln will. In der Einheit am Donnerstagvormittag ließ Trainer Christian Titz kleinteilige Spielformen üben. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Neuen im Team. „Wir haben sie geholt, weil sie insbesondere Zweikampfintensität, eine hohe Grundschnelligkeit und das gute Vorwärtsverteidigen in Verbindung mit einem guten Spielaufbau mitbringen“, sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork im MDR.

Sechs Zugänge stehen beim FCM zu Buche: Die Verteidiger Jean Hugonet und Tarek Chahed, Torwart Julian Pollersbeck, die Außen Xavier Amaechi und Alexander Nollenberger und Mittelfeldmann Jonah Fabisch. Sie alle sollen auch verhindern, dass die Magdeburger zu viele Gegentore kassieren. „Das sind die Ansprüche, die wir haben und wir glauben, dass diese Spieler dies verkörpern“, sagte Schork. Durch die Neuen erwartet der Sportdirektor einen intensiven Konkurrenzkampf im Team. „Ich hoffe, dass sich niemand verletzt“, sagte Schork mit Verweis auf die lange Verletztenliste der Magdeburger in der vergangenen Saison.