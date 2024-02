Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf neue tierische Attraktionen im Magdeburger Zoo freuen. Noch werden die Neulinge auf das Leben in den Außengehegen vorbereitet.

Magdeburg - Der Zoo Magdeburg freut sich über Neuzugänge in der tierischen Gemeinschaft. „Bevor Besucher die neue Tierart im Zoo entdecken, hören sie die Tiere schon von Weitem: Rote Varis“, sagte Zoogeschäftsführer Dirk Wilke am Donnerstag.

Die zu der Primatenart Katta sowie den Lemuren gehörenden Tiere stammen von der Halbinsel Masoala an der Ostküste Madagaskars. Sie sind geschickte Kletterer und zielsichere Springer, haben ein dickes Fell und Duftdrüsen, die ihnen bei der Kommunikation helfen. Lange Zungen ermöglichen den Tieren, die sich überwiegend von Früchten, Blättern und Blüten ernähren, an Nektar zu kommen.

Bislang sind schon vier Rote Varis im Magdeburger Zoo zu sehen. Derzeit sind die Tiere noch in der Eingewöhnungsphase und halten sich währenddessen nur in der Innenanlage auf. Demnächst sollen noch zwei Rote Varis und ein Schwarzweißer Vari aus Zoos in Frankreich, Israel und Italien zur Gruppe stoßen.

Für Besucherinnen und Besucher neu im Zoo zu sehen, ist auch ein im November geborener Pinguin. Er wurde nach vier Wochen von seiner Mutter getrennt, um in den sogenannten Pinguin-Kindergarten gehen zu können. Dort wird er aber noch von tiefem Wasser ferngehalten, denn das Gefieder des Jungtieres ist noch nicht vollständig ausgebildet. Tiefes Wasser stellt also noch eine Gefahr für das Jungtier dar.