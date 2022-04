New York: Zahl der Verletzten nach Schüssen auf 16 gestiegen

In einer New Yorker U-Bahn-Station fallen plötzlich Schüsse - mindestens 16 Menschen werden verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge wird ein Terrorverdacht ausgeschlossen.

Rettungskräfte versammeln sich am Eingang der U-Bahn-Station in Brooklyn.

New York - Nach dem Vorfall mit Schüssen in der New Yorker U-Bahn ist die Zahl der Verletzten auf mindestens 16 gestiegen. Zehn von ihnen hätten Schussverletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin der New Yorker Feuerwehr am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Die anderen seien beispielsweise von Gegenständen getroffen worden, oder hätten sich durch Einatmen von Rauch oder bei der ausgebrochenen Panik verletzt. Fünf Menschen seien in kritischem, aber nicht lebensgefährlichem Zustand im Krankenhaus, sagte die Chefin der New Yorker Polizei, Keechant Sewell bei der Pressekonferenz.

Am Morgen hatten sich dramatische Szenen in der U-Bahn abgespielt. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen in der Station 36th Street im Viertel Sunset Park aus einem U-Bahn-Wagen strömten, umgeben von Nebel- oder Rauchschwaden, einige blieben am Boden liegen, Blut war zu sehen, andere kümmerten sich um die Verletzten. Die New Yorker Polizei teilte kurz nach dem Vorfall mitten in der morgendlichen Rush Hour mit, es gebe keine aktiven Sprengsätze in der U-Bahn-Station. Gleichzeitig forderte sie die Menschen auf, die Gegend rund um die Station zu meiden.

Nach ersten Erkenntnissen kein Terrorverdacht

Bei dem Vorfall besteht nach ersten Erkenntnissen kein Terrorverdacht. „Dies wird derzeit nicht als terroristischer Akt untersucht“, sagte die New Yorker Polizeichefin Keechant Sewell am Dienstag. Die Ermittlungen liefen aber erst seit wenigen Stunden, die Situation könne sich noch ändern. Sewell betonte, dass man derzeit auch noch nichts ausschließe. Aktuell gebe es auch keine aktiven Sprengsätze in der New Yorker U-Bahn, sagte Sewell weiter.

Biden über Vorfall informiert

US-Präsident Joe Biden ist inzwischen über die Schüsse unterrichtet worden. Führende Mitarbeiter des Weißen Hauses stünden in Kontakt mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und der Polizeiführung, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Dienstag über Twitter.

Die Bundesregierung stehe bereit, den New Yorker Behörden im Bedarfsfall jeglich benötigte Hilfe zukommen zu lassen.