Schokolade? Vanille? Erdbeere? Ein neuer Eisladen in New York wählt die Eissorte für seine Kunden einfach selbst - und feiert damit Erfolge.

New York - Stracciatella, Zitrone oder doch lieber Haselnuss? Wer in der Eisdiele oft Entscheidungs-Schwierigkeiten hat, für den könnte ein neuer Laden in New York eine Lösung bieten. „Surprise Scoop“ im Szene-Viertel East Village entscheidet einfach selbst über die Sorte.

Der Laden besteht aus einem leeren Raum mit einigen Bildschirmen, auf denen vorab bezahlt werden kann. Durch ein kleines Ausgabefenster in der Rückwand des Ladens wird kurz darauf das Eis gereicht - zwei Kugeln, mal mit Sirup oder Streuseln, mal mit einer Kirsche obendrauf.

Teure Überraschung

Unzählige Kundinnen und Kunden berichten online von ihren Erlebnissen mit dem „Surprise-Eis“. „Es war eine lustige Erfahrung“, schrieb eine Kundin. Andere kritisierten hingegen den Preis und die Qualität des Eises. „Die Überraschung ist es nicht wert“, hieß es in einer Bewertung.

Unter den Geschmackssorten seien beispielsweise Schokolade, Erdbeere und Kaffee. Mit rund 10 Dollar (etwa 9,25 Euro) ist das Überraschungs-Eis allerdings nicht gerade günstig.

Auch in anderen Läden gibt es schon ähnliche Angebote - für Menschen, die sich ungern entscheiden oder einfach gerne überraschen lassen. Einige Buchläden bieten etwa in Packpapier eingepackte Bücher an. Auf dem Papier stehen meist einige Sätze, die den Inhalt des Werks beschreiben.