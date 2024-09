Buffalo - Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka ist vor dem Trip nach Deutschland in bestechender Form in die Vorbereitung auf die neue NHL-Saison gestartet. Der 22-Jährige aus München erzielte beim 7:3 der Buffalo Sabres gegen die Pittsburgh Penguins drei Tore. Die Sabres treffen am 27. September in Bayern auf Peterkas Ex-Team EHC Red Bull München.

„Da geht für mich ein Traum in Erfüllung. Die ganze Familie und die Freunde werden live mit dabei sein. Es verbindet mich so viel mit der Stadt, dem Verein. Jetzt mit den Sabres gegen meinen früheren Klub zu spielen, ist ganz besonders“, sagte Peterka zuletzt in einem Interview der „Sports Illustrated“. Vor der Reise nach München hat Buffalo noch drei weitere Testspiele, unter anderem gegen die Ottawa Senators mit von Tim Stützle.