Puck statt Ball: Jürgen Klopp besuchte am Freitag ein Eishockey-Spiel in München.

München - Eishockey statt Fußball: Jürgen Klopp ist erstmals seit seinem Amtsantritt als Head of Global Soccer bei Red Bull öffentlich aufgetreten. Der 57-Jährige besuchte am Freitagabend das Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, verfolgte das Geschehen auf der Tribüne. Das berichtete „Bild“.

Einen Sieg sah Klopp, der eine Kappe seines neuen Arbeitgebers trug, nicht. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es vor 10.796 Fans 1:1, im Penaltyschießen setzten sich die Gäste aus dem Norden durch. Am Dienstag wird Klopp in Salzburg offiziell vorgestellt.

Rose hofft auf Input

Das Spiel in der Fußball-Bundesliga von RB Leipzig gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wird der ehemalige Trainer des FC Liverpool nach jetzigem Stand nicht besuchen. „Wir haben uns schon ausgetauscht und wollen das vertiefen, wenn er irgendwann mal nach Leipzig kommt“, sagte RB-Trainer Marco Rose. „Er kann uns viel Input bei der Kaderplanung geben, hat ein tolles Netzwerk.“

Klopp ist seit 1. Januar globaler Fußballchef des österreichischen Getränkekonzerns. Er ist neben Leipzig für die Clubs in Salzburg, New York, Brasilien und Japan zuständig. Zudem hält das Unternehmen Beteiligungen an Leeds United und dem FC Paris, ist auch Geldgeber beim FC Turin und bei Atlético Madrid.

Ruhe statt Spekulationen

Spekulationen um einen möglichen Trainerjob könnten künftig aufkommen, im Konzern plant man mit Klopp nach dpa-Informationen aber keineswegs so. Leipzigs Trainer Rose, der im Dezember in der Kritik stand und für dessen Verbleib sich Klopp ausgesprochen hatte, hofft auf Ruhe: „Es wäre wichtig, wenn wir an den Standorten täglich unsere Arbeit machen können, ohne das wir ständig schauen, was macht Jürgen Klopp. So versteht er seine Rolle auch nicht, glaube ich.“