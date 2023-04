Berlin - Die Bilanz ist mies, ein Hoffnungsschimmer bleibt Hertha-Trainer Pal Dardai vor dem schweren Spiel beim FC Bayern. Weder als Spieler noch als Trainer konnte der Ungar in München gewinnen. Bei seinem einzigen Punktgewinn zu seiner aktiven Zeit, beim 1:1 am zweiten Spieltag der Saison 2004/2005, steuerte Dardai aber die Vorlage zum Berliner Führungstreffer durch Marcelinho bei. Ein Punkt beim Rekordmeister wäre auch für Dardai am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mindestens Gold wert. „Doch dafür müsste alles passen“, sagte der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz zum 30. Spieltag.

Dass nicht alles passt bei Hertha zeigt neben dem Tabellenstand dem alten neuen Trainer auch das Auftreten seiner Mannschaft auf dem Rasen: „In der Kabine ist der Teamgeist vorhanden, doch auf dem Platz fehlt er.“ Dardai wollte deshalb in der zweiten Woche seiner dritten Amtszeit die Grundlagen mit der Mannschaft einüben, um diesen Teamgeist für den Saisonendspurt noch aufzuwecken. Auch Standardsituation, bei denen die Profis in dieser Spielzeit besonders anfällig waren, ließ Dardai trainieren. „Die Jungs sind fleißig, aber natürlich fehlen einige Sachen“, sagte Dardai, der in München gleich auf acht Spieler verzichten muss.

Neben den Gelb-gesperrten Suat Serdar und Marc Oliver Kempf fehlen die angeschlagenen Stevan Jovetic, Marton Dardai, Marco Richter sowie der Langzeitverletzte Kelian Nsona und der suspendierte Ivan Sunjic. Neu auf der Ausfall-Liste ist Kevin-Prince Boateng mit Adduktorenproblemen. Der Mannschafts-Senior hätte laut Dardai am Donnerstag die zweite Trainingseinheit ausfallen lassen können. „Aber er wollte unbedingt und dann ist es gegen Ende der Einheit passiert“, sagte Dardai. Trotzdem werde Hertha „eine gute Mannschaft“ haben.

Die wird gegen die kriselnden Bayern, die am vergangenen Spieltag die Tabellenführung verloren haben, auch vonnöten sein. „Die werden alles dafür geben, uns zu schlagen“, sagte Dardai. Den Bayern droht nach dem Ausscheiden aus der Champions League und dem DFB-Pokal eine titellose Saison unter dem ebenfalls noch neuen Trainer Thomas Tuchel, bei dem Dardai während dessen Zeit bei Paris Saint-Germain hospitierte und deshalb kennt und ebenso schätzt wie Tuchels Co-Trainer Zsolt Löw. „Er ist ein Freund der Familie, wir kennen uns seit hundert Jahren“, sagt Dardai über seinen Landsmann.

Ob die Erkenntnisse der Hospitation in Paris im Gastspiel in München angewendet werden können, behält Dardai für sich. Angesichts der drohenden Spielzeit ohne einen Titelgewinn, was für Bayern-Chef Oliver Kahn eine „Katastrophe“ darstellen würde, erwartet Dardai aggressive Münchner: „Bayern ist ein hungriger Löwe.“

Ob der vermeintlichen Übermacht der Gastgeber baut Dardai vor und stellt seine Mannschaft ein. „Gegen Bayern ein Tor zu kassieren ist anders als gegen Bremen“, sagte der Trainer im Rückblick auf die frühen Gegentreffer bei der 2:4-Niederlage gegen die Norddeutschen am vergangenen Spieltag, „das war ein Schock. Da arbeiten wir daran.“ Bei den Bayern hingegen würde ein frühes Gegentor laut Dardai keine größere Panik auslösen: „Bei Bayern hast Du nichts zu verlieren. Aber ich hoffe auf eine andere Situation.“ Schließlich kann es am Ende der Spielzeit auf das Torverhältnis ankommen, ob der Klassenerhalt gelingt oder misslingt: „Jedes Tor zählt. Wir müssen alles geben.“