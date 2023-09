Hannover - Für die Zeit nach dem Ende des vom Land geförderten Breitbandausbaus plant Niedersachsen ein Kooperationsprojekt mit einem Privatunternehmen zur schnelleren Netzerweiterung. Die Landesregierung und das Unternehmen Deutsche Glasfaser wollen am Mittwoch eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen, sagte der Chef des Unternehmens, Andreas Pfisterer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir bekennen uns in einem Letter of Intent mit dem Land Niedersachsen dazu, bis Ende 2027 für zusätzlich 500.000 Haushalte das Glasfasernetz im eigenwirtschaftlichen Ausbau zu erschließen“, umriss Pfisterer das Vorhaben. Das Projekt soll ohne staatliche Subventionen auskommen.

Wegen der schwierigen Haushaltslage soll die Breitbandförderung des Landes für schnelleres Internet im kommenden Jahr eingestellt werden. Nach Ansicht von Kommunen droht dieser Schritt den Breitbandausbau auszubremsen. Digitalisierungsminister Olaf Lies (SPD) hatte angekündigt, die Telekommunikationsunternehmen für den Ausbau stärker in die Pflicht nehmen zu wollen.