Südheide - Bei einem Parteitag am Wochenende in der Südheide (Landkreis Celle) will die niedersächsische AfD einen neuen Landesvorstand wählen. Einziger bestätigter Kandidat ist bislang Ansgar Schledde, derzeit stellvertretender Landesvorsitzender. Weitere Kandidaten sind theoretisch noch möglich. Schledde sitzt seit der laufenden Legislaturperiode im Landtag, in der Landtagsfraktion ist er ebenfalls stellvertretender Vorsitzender. Der Landesvorsitzende Frank Rinck äußerte sich bislang nicht dazu, ob er erneut als Landeschef antreten wird. Der Parteitag ist für Samstag und Sonntag angesetzt, eine Wahl des Landesvorstandes am Samstag gilt als wahrscheinlicher.

Am Samstagvormittag soll nach Angaben eines Parteisprechers der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ein Grußwort halten. Am Samstag ist laut Polizei eine Gegendemonstration in dem Ort geplant - die Polizei rechnet mit rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.