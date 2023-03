Hannover - In Niedersachsen haben die Erwerbstätigen im vergangenen Jahr wieder mehr gearbeitet. Die Zahl der Stunden stieg im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Stunden, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Gründe für den Anstieg wurden nicht genannt. Im vergangenen Jahr arbeiteten Selbstständige deutlich mehr als die abhängig Beschäftigten: Der Unterschied lag bei mehr als 500 Stunden, wobei abhängig Beschäftigte häufiger in Teilzeit arbeiten. Von allen Wirtschaftsbereichen verzeichnete das Baugewerbe mit 2,4 Prozent den höchsten Zuwachs an Stunden.