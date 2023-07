Hannover - Als Auszeichnung für ihren Einsatz für Kinderrechte haben drei Projekte den Niedersächsischen „KinderHabenRechtePreis“ erhalten. „Kinderrechte sind weit mehr als eine Formsache“, sagte Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) bei der Preisverleihung am Samstag in Hannover. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir uns für den Schutz, die bestmögliche Förderung und für die Beteiligung junger Menschen einsetzen.“ Der vom Kinderschutzbund und dem Niedersächsischen Sozialministerium ausgelobte Preis ist auf insgesamt 9000 Euro dotiert - aufgeteilt in drei Kategorien.

Sieger in der Kategorie Kita ist in diesem Jahr die Kindertagesstätte „Deichbutjer“ in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven), wo Kinder sich kritisch mit der Darstellung von Kindern in Märchen auseinandersetzten und überarbeitete Versionen in der Kita aufführten. Der Preis in der Kategorie Netzwerk ging nach Neustadt am Rübenberge (Region Hannover). Lehrkräfte, Sozialarbeiter, Polizei und die Kunstschule gestalteten hier eine Initiative zum Thema häusliche Gewalt, die rund 300 Kinder erreichte. Preisträger in der Kategorie Jugend ist der Kinderschutzbund Ortsverband in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) mit einer von Kindern und Jugendlichen gestalteten Fotografie-Ausstellung zum Thema „Kinderrechte sehen“.

Der „KinderHabenRechtePreis“ wird in Niedersachsen seit 2008 verliehen, um Initiativen auszuzeichnen und auf die Kinderrechte in der Landesverfassung aufmerksam zu machen.