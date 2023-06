Norden - Die trotz des feuchten Winters derzeit niedrigen Wasserstände etwa in Seen und Flüssen sind nach Expertenangaben die Folge von mehreren Trockenjahren. „In weiten Teilen Niedersachsens haben wir insbesondere 2018 bis 2020 sowie zuletzt 2022 teils deutliche Niederschlagsdefizite beobachten können“, sagte Martin Gottwald vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden.

Das zehre an den Boden- und Grundwasserspeichern, was sich wiederum auch auf die Gewässer auswirke. Insbesondere die Situation an kleineren Bächen sei angespannt.

„Die Defizite haben sich gewissermaßen über die Jahre akkumuliert“, fügte er hinzu. Die Gewässer reagierten daher sensibler auf die ausbleibenden Niederschläge als üblich. Die Wasserstände an den niedersächsischen Pegeln zeigen den Angaben zufolge analog zu den Niederschlägen ab Mai eine abnehmende Tendenz.

An den Flüssen verzeichneten die meisten Messstellen des NLWKN bereits jetzt das Niveau des langjährigen mittleren Niedrigwassers. Zum Teil werde die Marke auch unterschritten. Die jeweils niedrigsten Werte der vergangenen Trockenjahre seien aber noch nicht erreicht worden. „Wir befinden uns allerdings auch noch am Anfang des Sommers. Die Extremwerte der vergangenen Jahre wurden vor allem im Spätsommer und Herbst verzeichnet“ sagte Gottwald.