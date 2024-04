Die Personallage bei Werder Bremen entspannt sich weiter. In Augsburg kehrt auch ein weiterer Abwehrspieler zurück.

Bremen - Werder Bremen kann im Auswärtsspiel beim FC Augsburg wieder mit Niklas Stark planen. Der Abwehrspieler hat seine Innenbandverletzung auskuriert und kehrt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in den Kader der Grün-Weißen zurück. „Niklas wird dabei sein und dann werden wir sehen, für viele Minuten es reicht“, sagte Werder-Coach Ole Werner am Donnerstag. „Es ist sehr gut, dass er für den Schlussspurt zur Verfügung steht.“

Stark (29) hatte sich die Verletzung Anfang März im Heimspiel gegen Borussia Dortmund zugezogen und war seitdem ausgefallen. Weiter fehlen werden den Bremern die verletzten oder erkrankten Amos Pieper, Skelly Alvero, Isak Hansen-Aarøen und Justin Njinmah. Zudem ist Jens Stage noch gesperrt.