Niners Chemnitz bleiben ungeschlagen: 95:79 in Oradea

Oradea - Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben im Fiba Europe Cup in dieser Saison ungeschlagen. Die Sachsen behielten am Mittwoch bei CSM CSU Oradea mit 95:79 (40:37) die Oberhand und feierten damit im achten Spiel in dieser Saison auf internationalem Parkett ihren achten Sieg. Dabei profitierte der Bundesligist von seiner mannschaftlichen Geschlossenheit. Mit DeAndre Lansdowne (20), Wesley van Beck (19), Kaza Kajami-Keane (15), Ousman Krubally (13) und Jeffery Garrett (10) punkteten gleich fünf Spieler zweistellig. Bei den Rumänen schafften dies nur Donatas Tarolis (28) und Nijal Pearson (22).

Nach einem ausgeglichenen Beginn nahmen die Niners zunächst das Zepter in die Hand und zogen von 21:19 (8.) über 29:20 (12.) auf 36:24 (15.) davon. Das Polster war jedoch zur Pause bereits auf drei Punkte zusammengeschrumpft. Beim 49:51 (25.) drohte die Partie zugunsten der Hausherren zu kippen. Doch die Chemnitzer bekamen das Spiel und den Gegner wieder in den Griff, bauten den 65:62-Vorsprung vor dem letzten Viertel auf 72:63 (33.) aus und brachen damit die Moral des Kontrahenten. Durch ihre Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie brachten die Gäste den Sieg unter Dach und Fach. Von 28 Versuchen waren 13 erfolgreich. Die Rumänen konnten nur sechs ihrer 22 Würfe im Chemnitzer Korb unterbringen.