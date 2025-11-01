Die Chemnitzer Basketballer bleiben in der Bundesliga zu Hause unbesiegt. Nach Anlaufschwierigkeiten lassen sie dem Tabellenvorletzten aus Braunschweig keine Chance.

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz konnte sich einmal mehr auf Kevin Yebo verlassen. Der Center avancierte beim Heimsieg gegen Braunschweig zum Topscorer der Niners.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Heimserie in der Bundesliga ausgebaut. Beim 93:75 (47:44) gegen die Basketball Löwen Braunschweig feierte das Team von Trainer Rodrigo Pastore den dritten Heimsieg nacheinander. Kevin Yebo war vor 4.732 Zuschauern mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die sich auf Rang vier verbesserten.

Drei Tage nach dem hart erkämpften 89:78-Sieg im Eurocup gegen Ulm taten sich die Chemnitzer zunächst schwer und ließen in der Defensive die gewohnte Energie vermissen. So lagen die Gäste nach zehn Minuten mit 26:20 vorn. Im zweiten Viertel steigerten die Niners die Intensität deutlich und fanden auch in der Offensive ihren Rhythmus.

Braunschweig hielt lange gut dagegen, ehe die Gastgeber mit einem viertelübergreifenden 17:3-Lauf zum 75:60 (33.) für die Vorentscheidung sorgten. Auch in der Folge hielten die Niners das Tempo hoch und bauten ihren Vorsprung weiter aus.