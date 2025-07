Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz vermeldet den nächsten Neuzugang. Vom belgischen Erstligisten Kortrijk Spurs wechselt der 25-jährige US-Amerikaner Robert Eugene Beran Jr. nach Chemnitz und unterschrieb einen Vertrag bis 2026 inklusive Option auf eine weitere Spielzeit. Der 2,04 Meter große und 98 Kilogramm schwere Korbjäger kann als Small- sowie Powerforward zum Einsatz kommen.

In seiner bisherigen Karriere überzeugte er vor allem mit seiner Treffsicherheit vom Perimeter und engagierter Verteidigungsarbeit. In der vergangenen Saison spielte Beran in Kortrijk an der Seite von John Newman, dessen Dienste sich die Niners bereits vor einigen Wochen gesichert hatten, und traf in der belgisch-niederländischen BNXT-League auch schon auf seinen künftigen Teamkameraden Yordan Minchev.

Mit diesen drei Akteuren sowie Kaza Kajami-Keane, Ty Brewer, Corey Davis und Amadou Sow hat Chemnitz für nächste Saison bereits sieben ausländische Akteure unter Vertrag.