Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 28 Jahre alte Jeffery Lee Garrett kommt vom litauischen Erstligisten Jonava und schloss sich den Niners für ein Jahr an. Der 2,01 Meter große US-Amerikaner soll als Power Forward zum Einsatz kommen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Sachsen im 34-jährigen US-Amerikaner DeAndre Lansdowne bereits einen weiteren erfahrenen Spieler verpflichtet.