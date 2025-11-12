Die Formkrise der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer setzt sich im Eurocup fort. Gegen Podgorica überzeugen sie zumindest kämpferisch. Am Ende gelingt allerdings nichts mehr.

Auch Topscorer Kevin Yebo konnte die Niederlage des Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz im Eurocup-Heimspiel gegen Bududnost Podgorica nicht abwenden.

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup den nächsten Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag dem montenegrinischen Serienmeister Buducnost Podgorica vor heimischer Kulisse mit 71:84 (39:37). Bei der fünften Niederlage im siebten Spiel war Kevin Yebo mit 20 Punkten aus Sicht der Sachsen am erfolgreichsten.

Die Gastgeber verteidigten von Beginn an mit hoher Intensität und führten nach acht Minuten mit 19:12. Nach einem 9:0-Zwischenspurt der Montenegriner entwickelte sich ab dem zweiten Viertel ein Duell auf Augenhöhe. Podgorica nutzte im Angriff vermehrt seine physischen Vorteile unter dem Korb, die Chemnitzer hielten jedoch mit viel Einsatz und einem schnellen Umschaltspiel dagegen.

Einbruch in der Schlussphase

Auch nach dem Wechsel blieb es ein hart umkämpftes und bisweilen zähes Spiel. Im letzten Viertel brachte Nike Sibande die Chemnitzer mit 66:64 (36.) in Führung. Doch in der Schlussphase brach der Bundesligist ein und verlor nach einem 0:11-Lauf sogar noch deutlich.