Niners Chemnitz kassieren knappe Niederlage in Ludwigsburg

Ludwigsburg (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben einen Rückschlag im Kampf um den ersten Platz am Ende der regulären Saison hinnehmen müssen. Der Europe-Cupsieger verlor am Samstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 93:96 (44:51) und ist nach der siebenten Saisonniederlage auf den dritten Platz zurückgefallen. Den größten Anteil am Ludwigsburger Erfolg hatten Desure Buie (18), Eddy Edigin (14), Silas Melson (14), Jayvon Graves (13), Jonathan Bähre (11) und Jaren Lewis (10). Für die Sachsen erzielten Aher Uguak (21), Kaza Kajami-Keane und Wesley van Beck (je 17) die meisten Punkte.

Die Gäste bestimmten in der Anfangsphase die Szenerie auf dem Parkett und lagen nach acht Minuten mit 20:12 vorn. Doch dann riss der Spielfaden bei den Niners. Ludwigsburg glich nach zwölf Minuten zum 26:26 aus und zog nach dem 39:39 (18.) über 54:44 (21.) auf 79:61 (29.) davon.

Die Gäste starteten im letzten Viertel noch eine furiose Aufholjagd und kämpften sich auf drei Punkte heran, doch der letzte Drei-Punkte-Versuch von DeAndre Lansdowne landete nicht im Ludwigsburger Korb. Die Chemnitzer haben die Partie in erster Linie durch ihre schwache Trefferquote von der Freiwurflinie verloren. Von 35 Würfen waren nur 26 erfolgreich.