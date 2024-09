Die Gastgeber aus Sachsen starten gut in die Partie, laufen aber nach der Halbzeit immer einem Rückstand hinterher.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Saisonauftakt verloren. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore unterlagen am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV ratiophaerm Ulm mit 76:80 (38:47). Den größten Anteil am Erfolg der Ulmer hatten Ben Saraf (21), Alfonso Plummer (20) und Noa Essengue (15). Für die Hausherren erzielten Jaron Johnson (22) und Aher Uguak (15) die meisten Punkte.

Die Sachsen starteten wie die Feuerwehr und führten nach fünf Minuten mit 14:6. Doch dann riss der Spielfaden. Ulm lag zur Pause mit elf Punkten vorn. Die Chemnitzer kamen danach nur noch einmal auf 49:50 (24.) heran, konnten aber im Verlauf der Partie kein einziges Mal in Führung gehen. Das lag in erster Linie an der schwachen Dreierquote. Nur sechs von 25 Versuchen landeten im Ulmer Korb.