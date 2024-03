Berlin - 100 Tage vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland bereitet sich Berlin als einer von zehn Austragungsorten umfassend auf das Großevent vor. „Alles läuft planmäßig. Jetzt warten wir auf die vielen Gäste aus Berlin und ganz Europa, um sie mit unserem attraktiven Rahmenprogramm zu begeistern“, äußerte Sportsenatorin Iris Spranger in einer Mitteilung am Dienstag.

In der Hauptstadt werden während der EM vom 14. Juni bis 14. Juli etwa 2,5 Millionen Fußball-Fans erwartet, darunter 1,9 Millionen externe Besucher aus rund 120 Ländern. Das Brandenburger Tor wird in ein riesiges Fußballtor verwandelt, die Straße des 17. Juni wird zur Fanmeile, auf der Konzerte und Kinoabende stattfinden. Auch auf der Fan-Zone am Reichstag soll ein Kultur- und Entertainmentprogramm mit DJs, Tanz und Public Viewing angeboten werden.

„Wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht - unsere Ideen, die Planungen inklusive guter Zusammenarbeit und hunderter Absprachen mit Partnerinnen und Partnern aus der Stadt werden jetzt greifbar“, sagte der Geschäftsführer Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen.