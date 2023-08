Behörden Noch 33.000 Anträge auf Lohnfortzahlung in Bearbeitung

Wenn Arbeitnehmer in der Pandemie in Quarantäne mussten, erhielten sie in der Regel weiter Geld von ihrem Arbeitgeber. Die können sich die Kosten erstatten lassen - doch in Thüringen hängen noch Zehntausende Anträge in der Warteschleife.