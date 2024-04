Magdeburg - In Sachsen-Anhalt erkranken weiter Menschen an der Grippe. In der vergangenen Woche wurden 99 Influenza-Fälle registriert, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Landesamts für Verbraucherschutz hervorgeht. Die Betroffenen seien zwischen 0 und 89 Jahren alt gewesen, vier seien wegen der Erkrankung in Krankenhaus behandelt worden. Laut dem Robert Koch-Institut habe die Grippewelle mit der 12. Kalenderwoche geendet, das war die vorletzte Woche im März. Da gab es noch knapp 400 Fälle im Land. Für Sachsen-Anhalt wurde die Gesamtzahl der seit Anfang September 2023 erfassten Influenza-Erkrankungen mit 12789 angegeben.