Osnabrück - Bei der Hochwasserlage kann der Landkreis Osnabrück nach eigenen Angaben noch keine Entwarnung geben. In den vergangenen zwei Tagen seien die Pegelstände zwar gefallen, für die kommenden Tage würden aber wieder stärkere Niederschläge prognostiziert, teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Bisher habe es nach einer ersten Bilanz zwischen dem 23. und 28. Dezember 167 Hochwasser-Einsätze in dem Landkreis gegeben. Dabei sei ein Feuerwehrmann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. In den meisten Fällen hätten Keller leer gepumpt oder umgestürzte Bäume geräumt werden müssen. Am häufigsten rückten die Einsatzkräfte den Angaben nach an Heiligabend sowie am zweiten Weihnachtstag aus.