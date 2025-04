Streiken Reinigungskräfte, Sicherheitspersonal und Krankentransportfahrer an der Charité schon bald erneut? Die Gewerkschaft klärt noch einige juristische Details.

Berlin - Bei der Gewerkschaft Verdi ist noch keine Entscheidung zu weiteren Streikmaßnahmen bei der Charité-Tochter CFM gefallen. „Wir sind noch in der Diskussion mit unseren Mitgliedern, wann wir einen neuen Streik starten. Das kann zeitnah sein, das kann aber auch noch etwas dauern“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer auf dpa-Anfrage.

Den am vergangenen Mittwoch begonnenen unbefristeten Streik hatte die Gewerkschaft bereits am Freitag beendet. Die Geschäftsführung des Charité Facility Managements (CFM) hatte vor Streikbeginn versucht, ihn juristisch zu verhindern.

Gericht macht Vorgaben zu Notdiensten

Das Gericht erlaubte den Streik zwar, aber nur unter Auflagen für ein umfangreiches Angebot an Notdiensten, das nach Einschätzung der Gewerkschaft weit über das hinausgeht, was für die direkte Patientenversorgung nötig ist.

„Was das für einen neuen Streik bedeutet, ist noch in der rechtlichen Prüfung“, sagte Neunhöffer. Verdi habe Berufung eingelegt. „Wir haben aber erst am Freitag die Urteilsbegründung erhalten und konnten die Berufung noch nicht begründen.“ Das brauche etwas Zeit.

„Es ist eine Situation, die niemand wollte, wir auch nicht“, sagte Neunhöffer. Verdi fordere die Charité und die CFM auf, nicht per Gerichtsbeschluss gegen die Forderungen der Beschäftigten vorzugehen, sondern sich gütlich darüber zu einigen, welche Notdienste aufrechterhalten werden müssten.

Bei der CFM arbeiten rund 3.500 Menschen in den Bereichen Medizintechnik, Krankentransport, Außenanlagepflege, Reinigung und Sicherheit. Für 3.200 von ihnen fordert Verdi eine Bezahlung nach dem an der Charité gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. 99,3 Prozent der Verdi-Mitglieder bei der CFM hatten in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik gestimmt.