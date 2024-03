Magdeburg - Die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) sieht noch viel Potenzial bei der Einrichtung von Trinkbrunnen in den Städten. Der LVG seien 47 solcher Brunnen im öffentlichen Raum bekannt, hieß es am Montag in Magdeburg. Dazu kämen 117 in Schulen und 93 in Kindertagesstätten.

„Das sind schon gute Zahlen, aber da steckt auch noch sehr viel Potenzial in den Kommunen. Die Stadt Halle geht mit gutem Beispiel voran und hat den Bau von zehn Trinkbrunnen für die Öffentlichkeit in diesem Jahr geplant“, so Anja Dannenberg von der LVG anlässlich des Internationalen Tages des Wassers (22. März).