Der Olympiasieg in Cortina d'Ampezzo geht nur über Laura Nolte. Auch im Zweierbob gewinnt sie den Gesamt-Weltcup. Und wie: mit Start- und Bahnrekord.

Altenberg - Laura Nolte hat das Double im Gesamt-Weltcup perfekt gemacht. Nach dem erstmaligen Erfolg im Monobob holte die 27-Jährige vom BSC Winterberg auch im Zweierbob souverän die große Kristallkugel. Mit Anschieberin Deborah Levi gewann die Olympiasiegerin dank Start- und Bahnrekord in 5,50 und 55,96 Sekunden klar vor US-Pilotin Kaillie Humphries-Armbruster. Dritte wurde Kim Kalicki aus Wiesbaden, die mit Lauryn Siebert fuhr. Auch im Gesamt-Weltcup landete die Weltmeisterin von 2023 auf Rang drei.

Nolte: „Mit viel Selbstvertrauen nach Cortina“

„Mit dem ersten Lauf waren wir schon super happy. Und dass es dann noch Startrekord mit einer 50 wird, einfach Wahnsinn“, sagte Weltmeisterin Nolte, die in sieben Saison-Rennen fünfmal gewann. Anschieberin Levi betonte: „Wir freuen uns mega, richtig cool. Die Fahrt von Laura war einfach nur krass.“ Mit Blick auf die olympischen Rennen im Februar in Italien erklärte Nolte: „Wir hatten auch die letzten Jahre die Favoritenrolle, damit können wir gut umgehen. Wir gehen auch mit sehr viel Selbstvertrauen nach Cortina.“

Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen patzte nach einem Trainingssturz im ersten Lauf mit Kira Lipperheide in der Bahn. Am Ende musste sie sich mit Platz sechs zufriedengeben. Im Gesamt-Weltcup kam sie auf Rang vier. „Jetzt sind zwei Wochen Pause wichtig, nochmal Ruhe an den Kopf lassen, es waren echt sieben anstrengende Wettkämpfe“, sagte Buckwitz.