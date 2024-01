Dresden - 16 unabhängige Verlage können sich Hoffnungen auf den sächsischen Verlagspreis 2024 machen. Die Nominierten seien von einer Fachjury in vier Kategorien ausgewählt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Insgesamt hätten 50 sächsische Verlage 102 Bewerbungen eingereicht. Alle Nominierten könnten sich auf dem Stand der Image-Kampagne des Freistaates „So geht Sächsisch“ während der Leipziger Buchmesse präsentieren. Die Gewinner des Verlagspreises sollen am 6. Februar gekürt werden. Auf sie warten Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro.