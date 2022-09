Nominierung für die Nationalelf: Pizarro-Spiel ohne Gruev

Bremen - Werder Bremens Mittelfeldspieler Ilia Gruev hat mit seiner Nominierung für die bulgarische Nationalmannschaft einen guten Grund für das Fernbleiben beim Abschiedsspiel von Werder-Legende Claudio Pizarro. „Da kann ich natürlich keine Rücksicht leider nehmen. Aber sonst freue ich mich extrem für Pizza“, sagte der 22-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. Der Defensiv-Spezialist wird am 24. September (17.30 Uhr) nicht im Weserstadion sein. Er wurde vom Ex-Bremer und neuen Trainer Mladen Krstajic in die bulgarische Nationalelf berufen.

Mit Pizarro spielte Gruev noch zusammen. „Er ist ein extrem netter Mensch, den es nicht interessiert, ob du 17 bist oder 34, sondern der alle gleich behandelt“, sagte er und fügte hinzu: „Schade, dass ich nicht hier sein und zugucken kann. Aber in dem Fall ist es etwas Positives, warum ich nicht zugucken kann.“ Erstmalig wird der derzeitige Bremer Ergänzungsspieler mit Bulgarien am 16. September auf Zypern im Testspiel sowie in der UEFA Nations League am 23. gegen Gibraltar und am 26. bei Nordmazedonien im Kader der Südosteuropäer stehen. „Das gibt jetzt nochmals einen 'Push' und ich denke, dass kann ein Stück weit beflügeln“, sagte Gruev zu seiner Nominierung.