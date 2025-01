Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. Jetzt steht fest, wer nominiert ist.

Die Preisverleihung findet am 14. Februar im Rahmen des Empfangs des Deutschen Drehbuchverbands anlässlich der Berlinale statt.

Berlin - Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Nominierungen für den diesjährigen Deutschen Drehbuchpreis bekanntgegeben. Unter den drei vorgeschlagenen Autoren ist Filmemacher Jakob Moritz Erwa („Die Mitte der Welt“) für sein Drehbuch „Die Akte Doms“, wie es in einer Mitteilung hieß. Es erzählt die Geschichte des schwulen Mannes Franz Doms, der Opfer der NS-Justiz wurde.

Außerdem stehen „Ha-Neu / Berlin“ von Duc-Thi Bui und Duc Ngo Ngoc sowie „Rückkehr nach Riesa“ oder „Die Fremden“ von Niklas Pollmann und Emre Çakir auf der Liste.

Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 an unverfilmte Drehbücher verliehen. Die Nominierung werde bereits mit 5.000 Euro prämiert. Die Auszeichnung für das beste unverfilmte Drehbuch ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 14. Februar in Berlin verliehen werden.