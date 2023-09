Nord-Finanzminister treffen sich in Schwerin

Schwerin - Hohe Energiepreise, anhaltende Inflation und die Sparbestrebungen des Bundes haben Auswirkungen auch auf die Finanzen der Länder. Bei einem Treffen am Freitag (10.00 Uhr) in Schwerin wollen die Finanzminister der fünf norddeutschen Bundesländer darüber beraten, wie sie den aktuellen Herausforderungen begegnen wollen. Verringerte Steuereinnahmen infolge einer weiterhin schwachen Wirtschaftsentwicklung drohen die Haushalte zusätzlich zu belasten. Dem Vernehmen nach soll auch die Personalsituation in der öffentlichen Verwaltung ein Thema beim nunmehr zweiten Treffen der norddeutschen Ressortchefs sein. Vor allem finanzschwächere Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen befürchten im Wettbewerb um den Fachkräftenachwuchs den Kürzeren zu ziehen.