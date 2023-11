Hamburg - Der FC St. Pauli empfängt Hannover 96 zum Auftakt des 13. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga zum Topduell. Für den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Hamburg ist der Tabellendritte aus Niedersachsen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) eine echte Herausforderung. Immerhin haben die Gäste die meisten Treffer (26) erzielt. „Für mich stehen sie zu Recht da oben und sind auch Favorit auf den Aufstieg“, sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler.

Zuletzt hatte Hannover 96 auswärts Probleme und kassierte beim 1. FC Kaiserslautern und bei Schalke 04 jeweils Niederlagen, kommt aber nun mit dem Schwung aus dem 2:0-Heimsieg im Niedersachsen-Duell gegen Eintracht Braunschweig. Der FC St. Pauli hat in den vergangenen vier Heimspielen am Millerntor nicht einen Punkt abgegeben. Zudem hat das Team in dieser Liga-Saison erst neun Gegentore kassiert.

96-Trainer Stefan Leitl reist deshalb auch mit Respekt nach Hamburg. „Wenn du nach zwölf Spieltagen 26 Punkte hast, dann ist das das Maß aller Dinge in der Zweiten Liga und eine große Herausforderung für uns“, sagte er.