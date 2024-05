Der Schriftzug „Nordzucker“ und das Nordzucker-Logo sind an einer Wand des Unternehmenssitzes der Nordzucker AG angebracht.

Braunschweig - Der Zuckerproduzent Nordzucker hat seinen Gewinn gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr um mehr als 50 Prozent gesteigert. Der Jahresüberschuss lag für das Ende Februar abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 bei 326 Millionen Euro nach 182 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen mitteilte. Es sei das zweitbeste Ergebnis der Konzerngeschichte.

Der Umsatz der Braunschweiger Aktiengesellschaft stieg gegenüber dem Vorjahr um 29,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Finanzchef Alexander Bott führte die gute Bilanz auf ein höheres Preisniveau für Zucker als im Vorjahr zurück. Das gleiche die Kostensteigerungen für die Rohstoff- und Energieversorgung sowie in der Logistik mehr als aus. Nordzucker-Chef Lars Gorissen lobte das Ergebnis als „ein Spiegelbild gemeinschaftlicher Anstrengungen“.

Mit den positiven Geschäftszahlen im Rücken solle nun der Investitions- und Wachstumskurs fortgesetzt werden. Mehr als 300 Millionen Euro sollen in den kommenden fünf Jahren in den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen in der Produktion investiert werden, wie es hieß. Weitere rund 100 Millionen sind für den Neubau einer Anlage für pflanzenbasierte Proteine angedacht.