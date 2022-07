Notlandung: Ultraleichtflugzeug prallt gegen zwei Lastwagen

Ein notgelandetes Ultraleichtflugzeug steht auf einem Firmengelände in der Nähe des Flugplatzes vor Lastwagen.

Hildesheim - Ein Ultraleichtflugzeug ist bei einer Notlandung auf einem Firmengelände gegen zwei Lastwagen geprallt. Die Maschine ging am Donnerstagabend wenige Meter neben dem Hildesheimer Flugplatz in einem Industriegebiet zu Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund für die Notlandung war demnach der plötzliche Ausfall des Rotors aus bisher ungeklärter Ursache.

Der 71 Jahre alte Pilot wurde leicht verletzt. Er wollte mit seiner Maschine eigentlich einen Testflug über die Stadt Hildesheim unternehmen. Bei der Notlandung streifte er wegen der eingeschränkten Manövrierfähigkeit des Flugzeuges auch noch ein Auto. Der 61 Jahre alte Copilot blieb unverletzt.