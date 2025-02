Vor sechs Jahren vernichtete ein Brand Teile der weltberühmten Kathedrale. Einer der Köpfe des Wiederaufbaus war nun in Cottbus zu Gast, um eine Uni-Arbeit zu besichtigen.

Notre-Dame-Restaurator zu Gast an Cottbuser Uni

In Cottbus wurde ein Teil der neuen Notre-Dame-Kirche nachgebaut.

Cottbus - Wenige Monate nach der feierlichen Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat einer der Chefrestauratoren der wiederaufgebauten Kirche einen Teilnachbau in Cottbus besucht. „Eine Schwierigkeit war, dass der Untergrund von Notre-Dame sehr unregelmäßige Strukturen aufweist und teilweise instabil ist“ erklärte der Architekt Pascal Prunet im Stereotomie-Labor der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) mit Blick auf die zurückliegenden Arbeiten. Stereotomie ist die Lehre vom Steinschnitt.

Widrigkeiten beim Wiederaufbau

Einige Elemente hätten sich deshalb im Laufe der Jahrhunderte verschoben. Der Nordturm von Notre-Dame sei zum Beispiel um 30 Zentimeter abgesunken. „Die Gewölbe sind darum deformiert. Wir haben bei der Restauration versucht, diese Schäden, die schon vor dem Brand entstanden waren, auszugleichen und den Boden zu stabilisieren“. erklärte der Architekt.

Monatelange Vorüberlegungen

Die berühmte Kirche, die als Meisterwerk der Gotik gilt, war bei einem Großbrand im April 2019 weitgehend zerstört worden. „So sind die Steine durch die Hitze um drei Zentimeter geschrumpft und waren vermengt mit dem geschmolzenen Stahl des Metallgerüsts der Baustelle, das zusammen mit dem Spitzturm in die Kathedrale gestürzt war“, beschrieb Prunet. Man habe monatelang überlegt, wie eine originalgetreue Wiederherstellung möglich sei.

David Wendland, der den Nachbau eines Gewölbes in Cottbus leitet, sagte: „Wir haben einen Teil der Gewölbe von Notre-Dame in unserem Stereotomie-Labor nachgebaut, weil wir verstehen wollten, wie die Geometrie funktioniert.“ In dem Labor hätten die Wissenschaftler untersucht, wie die Baumeister wohl vorgegangen seien. „So konnten wir die Gewölbe nachkonstruieren.“