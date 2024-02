Lüneburg - Schließlich hat sie es doch übertrieben: Eine 40 Jahre alte, der Polizei „hinreichend bekannte“ Frau hat mit mehr als 100 Notrufen in der Nacht zum Samstag die Geduld der Lüneburger Beamten offensichtlich überstrapaziert. Die Beamten überprüften zunächst ihre Adresse, trafen sie aber nicht an und fahndeten dann in der Stadt nach ihr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Schließlich trafen sie die Frau in der Innenstadt - wohlauf, ohne ein Zeichen von Hilfsbedürftigkeit. Um zu verhindern, dass die 40-Jährige die Notrufleitung weiterhin missbraucht, sahen die Beamten wohl nur ein Mittel - und kassierten ihr Handy ein.