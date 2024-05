Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin müssen in den letzten Spielen der Saison und damit auch in der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga ohne Nour Youssef auskommen. Wie der Club am Montag mitteilte, verletzte sich die 18 Jahre alte palästinensische Nationalspielerin im Training. Über die Art der Verletzung machte Union keine Angaben.

In der Regionalliga Nordost, in der sie als Meisterinnen längst feststehen, müssen die Unionerinnen noch die Partie gegen den Bischofswerdaer FV bestreiten. Danach spielen sie gegen den Nord-Champion des SV Henstedt-Ulzburg am 9. und 16. Juni um den Aufstieg. Zuletzt hatten sie auch den Berliner Landespokal gewonnen.