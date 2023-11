Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit berichtet am Donnerstag (10.00 Uhr) über die Entwicklung des Arbeitsmarktes im November in Sachsen-Anhalt. Im Oktober war die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland gesunken. Insgesamt waren 80.300 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 900 weniger als im Vormonat September. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent. Allerdings hatten die Arbeitgeber deutlich weniger freie Stellen gemeldet als im Oktober des Vorjahres. Das betraf vor allem die Zeitarbeit, das verarbeitende Gewerbe und den Handel. Für die Regionaldirektion deutete das auf einen konjunkturell schwachen Herbst hin.