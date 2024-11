Novemberwetter in Niedersachsen und Bremen

Wolken und Wind - zum Wochenende wird es herbstlich in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild).

Hannover - Überwiegend bewölkt und trüb startet das Wochenende in Niedersachsen und Bremen. Im Süden kann es vorübergehend etwas auflockern, örtlich kommt es zu Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, an der See auch frisch bis stark.

Auch am Samstag bleibt es teils stark bewölkt, lediglich südlich des Mittellandkanals zeigt sich die Sonne. Ab dem Nachmittag breitet sich von der Küste her ein leichter Regen über das Land aus. Bei Höchstwerten von 8 bis 11 Grad weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste auch frischer bis starker, Südwestwind.