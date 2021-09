NRW im neuen Bundestag: 106 Männer und 49 Frauen

Die Glaskuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin.

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen schickt mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen in den neuen Bundestag. Unter den insgesamt 155 Abgeordneten sind 49 Frauen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Übersicht des Landeswahlleiters hervorgeht. Der Frauenanteil steigt damit im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 von 26,8 Prozent auf 31,6 Prozent.

Die Grünen haben mit 57,1 Prozent den höchsten Frauenanteil unter den NRW-Parteien, 16 von 28 Abgeordneten sind weiblich. Zu den zwölf AfD-Abgeordneten aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland gehört wie schon vor vier Jahren keine Frau. Bei der SPD eroberten Frauen 18 der 49 Mandate. Das entspricht einem Anteil von 36,7 Prozent. Bei der CDU sind 9 der 41 Abgeordneten Frauen (22,0 Prozent), bei der FDP 3 von 19 Abgeordneten (15,8 Prozent). Jeweils drei Frauen und Männer ziehen von der Linken aus NRW in den Bundestag ein.