NRW-Innenminister lässt sich über Lage in Hagen informieren

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich über den Polizeieinsatz an einer jüdischen Einrichtung in Hagen unmittelbar unterrichten lassen. „Der Minister ist umfassend informiert über die mögliche Gefährdungslage“, sagte ein Sprecher am Mittwochabend.

Die Polizei geht in Hagen Hinweisen auf eine mögliche Gefährdungslage an einer jüdischen Einrichtung nach. Zahlreiche Polizisten sind dort im Einsatz. Am Mittwoch und Donnerstag ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.