Potsdam/Berlin - Nur im Filmland Brandenburg haben die Kinos im vergangenen Jahr mehr Tickets verkauft - in allen anderen Ländern gingen die Zahlen zurück. Fast 2,2 Millionen Tickets seien verkauft worden nach 2,18 Millionen Tickets im Jahr vorher, wie aus der Bilanz der Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin hervorgeht. Das ist ein Plus von knapp einem Prozent. Der Eintrittspreis blieb in Brandenburg von 2023 zu 2024 mit 9,53 Euro pro Karte im Durchschnitt gleich. Die FFA zählte 72 Kinos, das waren zwei mehr als 2023.

In Berlin ging die Zahl der verkauften Tickets leicht von 8,23 auf 8,16 Millionen Tickets zurück - das ist ein Rückgang von 0,8 Prozent. Der Preis blieb praktisch stabil mit 9,92 Euro pro Karte im Schnitt nach 9,91 Euro zuvor. Die Zahl der Kinos in der Bundeshauptstadt schrumpfte der Statistik zufolge von 99 auf 96.

Bundesweit lockten die Kinos im Jahr 2024 insgesamt weniger Menschen vor die Leinwand. Im vergangenen Jahr wurden mit rund 90,1 Millionen Tickets 5,8 Prozent weniger verkauft.